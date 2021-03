Cassano: “Il Milan può non qualificarsi in Champions League” | News

Le parole di Cassano sul Milan

Durante la Bobo TV, Antonio Cassano ha parlato del possibile piazzamento finale del Milan in campionato. “In questo momento vedo Juventus, Atalanta e Inter nella prossima Champions League. Milan, Napoli, Lazio e Roma lotteranno per il quarto posto. Il Milan può cedere un po’. All’inizio ha smentito tutti quanti, avevamo tutti dei dubbi sul fatto se potesse reggere, però riusciva a perdere una partita e vincerne tre di fila. Se va avanti in Europa League può avere dei problemi. Giocando il giovedì e poi subito la domenica è molto dispendioso. Adesso c’è il Manchester, poi la Fiorentina. E’ dura perché le altre sono arrivate. L’Atalanta, se contro il Real Madrid dovesse uscire, giocherà anche lei una partita a settimana. Roma e Lazio non mi convincono, l’unica che può infastidire il Milan è il Napoli. Se i Partenopei fanno un buon risultato contro i giallorossi, si candidano per la quarta posizione”. Intanto, passando al calciomercato, il Milan pensa ad acquisto in difesa.