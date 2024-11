Cassano: “Il Milan ha fatto un disastro con Maldini. Inter, prendilo subito”

Antonio Cassano , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del consueto appuntamento con 'Viva El Futbol', trasmissione in onda su 'Twitch' e 'YouTube', insieme agli amici Nicola Ventola e Lele Adani soffermandosi sul Milan ed attaccando il club per la cessione di Daniel Maldini .

Cassano attacca ancora il Milan: letale l'addio di Maldini

"Daniel Maldini parla poco, fa tanti fatti. L'altro giorno con il Milan, dove tutti recriminano il gol mancato, ha fatto tre quattro giocate impressionanti. Sono convinto che nelle prossime convocazioni di Spalletti sarà dentro, perché ha grande qualità. In Italia è un dieci diverso da quello che eravamo noi. Corre tanto, si sacrifica, è un dieci moderno. Mi piace tanto, è un ragazzo per bene e sa rispettare il cognome che porta, del nonno e del papà. In Italia tante cose ci portano a pensare che facciamo schifo. A ventuno anni questo ragazzo qua lo dai a zero? Ma poi lo dai a zero al Monza e nel caso dopo lo rivendi facendo cinquanta e cinquanta? Ma che roba è? C'è qualcosa che non va. Ma questa gente non lo dirà, è un 2001 di talento".