Cassano: “Ibrahimovic è il terzo attaccante più forte della storia”

NEWS MILAN – Antonio Cassano, ex calciatore del Milan con cui ha vinto uno scudetto nel 2011, ha parlato a Sky Sport di Zlatan Ibrahimovic, attaccante con cui aveva stabilito un rapporto speciale dentro e fuori dal campo.

“Ibrahimovic? Avevamo un rapporto favoloso. A lui piaceva giocare con me perchè io non pensavo tanto a fare gol, ma giocavo per lui. Impazziva a giocare con me. In allenamento dava sempre il 100%, era sempre disponbile, l’unica cosa è che, se chi giocava insieme a lui non era un campione come lui voleva, diventava infernale – dice Cassano -. Lui voleva giocare con me perchè gli mettevo la palla come voleva lui. Averlo come compagno di squadra è stato fantastico. Dopo Ronaldo il Fenomeno e Van Basten, è il terzo centravanti più grande della storia. Ibrahimovic ha tutto, è completo, è un calciatore stratosferico”. A proposito di storia, sapete cosa è successo il 22 aprile nella storia rossonera? Continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓