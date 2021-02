Cassano: “Ibra a Sanremo? Se fosse stato alla Juve non sarebbe andato”

Milan, le parole di Cassano

Antonio Cassano, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le parole di Cassano: “Al Milan lo scudetto e quella brutta notizia: ti Ca Mio figlio era nato da sei mesi, il momento più brutto proprio nel momento più bello. Berlusconi e Galliani furono fantastici, mi misero nelle mani di un’equipe pazzesca. M’ero cagato sotto sul serio. In seguito ho saputo che il mio problema era abbastanza comune. Forame ovale pervio, il buco nel cuore, praticamente un’apertura che mette in comunicazione l’atrio sinistro con quello destro. Il 25, 30 per cento della popolazione presenta questa anomalia. Ma per un calciatore professionista”.

Su Ibrahimovic a Sanremo: “Ibra fa benissimo ad andare, io sono un genere alla Ibra. Il 95 per cento dei calciatori avrebbe risposto sì ad Ama. E’ un contratto importante. Ibra è un grande professionista, sa gestirsi. Diverso è il discorso se mi chiedi del permesso che gli è stato accordato. Se fosse stato alla Juve sarebbe rimasto al Torino. Ma al Milan sanno quello che fanno lì, c’è Maldini, l’esperienza non gli manca. Se Paolo avesse detto no a Saremo e Ibra ci fosse voluto andare ugualmente secondo te come sarebbe finita? Zlatan ci sarebbe andato lo stesso”.

Su Roma-Milan: “Cinque anni alla Roma, uno e mezzo al Milan, dove ho vinto il mio primo scudetto. La Roma domani sera è favorita”.

