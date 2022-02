Cassano: “Giroud? Tra Inter e Lazio ha toccato solo i palloni dei gol”

Antonio Cassano, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e su alcuni suoi giocatori, tra cui Olivier Giroud

Intervenuto ai microfoni della 'Bobo Tv', Antonio Cassano ha criticato Olivier Giroud e Brahim Diaz. Queste le sue dichiarazioni: "Tra Lazio e Inter, Giroud ha toccato fondamentalmente solo le palle dei gol. In due partite ha fatto 4 gol, ha regalato i tre punti e una semifinale di Coppa Italia, poi vai a vedere cosa ha fatto e non lo sa nemmeno lui, gli mettono la palla li e lui fa gol. Chi sta facendo davvero bene è Leao, anche se non mi è piaciuto con l’Inter. Chi sta facendo una fatica davvero impressionante è Brahim Diaz, che hanno anche detto che ha cambiato il derby quando in realtà non ha mai visto un pallone. Non dimentichiamo che il Milan è senza Kjaer, con un Kessié punto interrogativo, Saelaemakers che non è quello di inizio stagione, Brahim Diaz che non sta facendo bene, Ibra spesso infortunato e Rebic spesso infortunato e sono primi. Stanno veramente facendo qualcosa che nemmeno loro immaginano, un qualcosa di eccezionale". Milan, grande colpo di mercato dalla Juventus? Le ultime news >>>