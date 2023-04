Cassano contro Vieri: “Il Milan ha dominato”. La risposta di Antonio…

Una nuova chiacchierata accesa alla Bobo TV tra Christian Vieri e Antonio Cassano a proposito dell’ultimo match del Milan contro il Lecce

Antonio Cassano contro Bobo Vieri. Ancora una volta alla Bobo TV, protagonista è il Milan, stavolta per la prestazione contro il Lecce. Ecco le parole riportate da Radio Rossonera.

L'idea di Vieri: "Il Milan ha dominato, non c’è stata partita. Il Lecce ha avuto un tiro da fuori parato e un palo… Ma era mezzora che attaccava il Milan, loro sono venuti in avanti una volta. A parte quello, niente. C’era Leao che ha fatto due gol e altre due o tre fiammate. Ma stanno bene fisicamente, sono delle belve. È già da un mese e mezzo che stanno bene. Sono tornati il Milan di inizio anno".

Nicola Ventola ribatte: "Secondo me i primi 30′ era un po’ superficiale…".

Vieri: "Ma dal vivo lo vedi che non potevi fargli gol. Non so cosa avete visto voi dalla tv, ma dal campo si vedeva. ‘Se’ è una parola che non esiste, non c’è stata partita".

L'idea di Cassano: "Nick tu l’hai vista bene! Bobo allo stadio deve fare pubbliche relazioni… I primi 30 minuti il Milan ha tirato 0 volte in porta e ha fatto zero. Se c’era qualcuno che meritava in quella parte di gara era il Lecce".

Vieri: "Non è così. Ragazzi, eravamo lì in dieci a guardarla: non è così. Lo vedevi che era un’altra categoria, sono andato a vederla apposta! Ho ragione? Sì, stasera ho ragione. Ma voi siete pazzi. Io vedo e racconto quello che vedo. E non sbaglio mai, sono un’altra categoria. Voi guardate le partite e non le azzeccate mai, io le guardo ogni tanto e le azzecco. Ma cosa guardi tu Anto?".

Cassano: "Non me ne frega dei pronostici. Io guardo le partite e le studio. Chi meritava di vincere? Il Milan, ampiamente. Ma i primi 30′ era in grande difficoltà, ha perso tante palle. Leao in quel momento non stava giocando bene, Tonali aveva sbagliato tanto… Il Lecce ha avuto due clamorose occasioni da gol. Poi con il primo gol di testa è finita".