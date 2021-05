Cassano: “Conte? Il primo scudetto con la Juve doveva essere del Milan”

Antonio Cassano, ex giocatore del Milan, intervenuto alla Bobo Tv, ha parlato di Antonio Conte e dello scudetto vinto con l'Inter

Antonio Cassano, ex giocatore del Milan, è intervenuto come di consueto alla Bobo TV. Cassano ha parlato di Antonio Conte e dello scudetto vinto con l'Inter: "Il primo scudetto di Conte con la Juve simile a questo? Se proprio vogliamo dirlo, quello era uno Scudetto mio, del Milan. Conte alla Juve ha vinto uno Scudetto non volendolo, con Pirlo che fece giocare meglio tutti".