Cassano: “Chiellini grande persona, Balotelli è un bravo bambino”

ULTIME NEWS – Antonio Cassano, Intervenuto in una diretta Instagram di Christian Vieri, ieri sera ha spiegato anche il suo pensiero riguardo la polemica che si è innescata fra Giorgio Chiellini e Mario Balotelli.

Cassano ha parlato in questi termini: “Ho un enorme rispetto per Giorgio, è un ragazzo intelligente, capisce di calcio, in campo era da ammazzare perché ti menava, ma fuori dal campo è una grande persona. Con Chiellini sono stato una decina di anni in nazionale e posso dire che è bravo ed educato. Felipe Melo invece non lo conosco, conosco Mario…e lui è un bambino pur essendo un bravo ragazzo. Non so a cosa faccia riferimento Chiellini, ma se lo ha detto, avrà le sue ragioni”.

