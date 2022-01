Bomba di Cassano: “Una mia idea: nel luglio 2023 vedo Conte al Milan”

Antonio Cassano, alla 'BoboTV', ha parlato del ritorno di Antonio Conte nella Serie A italiana. Per lui finirà ad allenare il Milan nel 2023

"Tottenham? Conte sta facendo un grandissimo lavoro. Harry Kane fa un altro sport. Lui ha firmato per un anno e mezzo. Adesso hanno fatto quasi niente di mercato, di solito sceglie squadre per tentare di vincere come fatto con la Juve e con l'Inter. Conte può tornare in Italia? Mi sto facendo un film da solo. Ha vinto con la Juve, ha vinto con l'Inter. Mi è venuto in mente: sono convinto che non ora, ma luglio 2023, non so perché, non so niente, lo vedo al Milan".