Cassano: “Benzema è un attaccante leader con i piedi di Zidane” | News

Antonio Cassano, ex attaccante del Milan tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni su Karim Benzema durante una diretta della 'Bobo Tv'

A proposito di Benzema, Antonio Cassano ha espresso il suo pensiero sul numero 9 dei 'blancos' durante una diretta su Twitch della 'Bobo Tv'. Ecco cosa ha detto 'Fantantonio', il quale non le ha mandate a dire a Cristiano Ronaldo, ex compagno di squadra proprio del francese: "Ronaldo ogni giorno deve pregare Benzema e ringraziare per aver giocato con lui. Non è il contrario, è CR7 a dover essere onorato. Benzema è un centravanti leader coi piedi di Zidane". Milan, le top news di oggi: esclusiva Ventura, ultime su Ibrahimovic.