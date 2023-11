Bobo Tv, Cassano duro dopo l’addio: “Solo mia moglie mi può comandare”

Antonio Cassano , come noto, non prenderà più parte alle trasmissioni della Bobo TV , come annunciato da Christian Vieri alcuni giorni fa in diretta. Stessa sorte anche per Lele Adani e Nicola Ventola . Finora l'ex attaccante del Milan non aveva mai parlato, ma nella serata odierna riceverà il 'Tapiro d'Oro' da Valerio Staffelli di 'Striscia la Notizia'. Intanto i colleghi di 'Mediaset' hanno dato alcune anticipazioni dell'intervista completa che potrà essere ascoltate nel servizio du questa sera. Ecco le sue parole.

Le parole di Antonio Cassano dopo l'addio alla Bobo TV

"I soldi non c'entrano niente, quelli li ho per tutta la vita. La Bobo TV è un progetto che abbiamo creato assieme con condivisione e amicizia. Quando la condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada. Vieri voleva comandare? Dovresti chiederlo a lui. Nella mia vita le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli. Noi tre avevamo un'idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque".