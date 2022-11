Casini: “Nuovi stadi la priorità più urgente del calcio italiano” | News

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla realizzazione dei nuovi stadi in Italia

Intervenuto ai microfoni di 'Dazn' durante il programma 'Presidente Presidente', Lorenzo Casini ha parlato della costruzione di nuovi stadi in Italia. Queste le parole del presidente della Lega Serie A: "Stadi e infrastrutture sono la priorità più urgente per il calcio italiano. C’è un ritardo rispetto agli altri Paesi ed è quindi il tema su cui dovremo tutti concentrarci nei prossimi anni. Lo stadio dovrebbe secondo me con il tempo diventare un luogo vivo tutta la settimana. La Lega Serie A ha già lavorato a un piano per gli stadi chiedendo l’attivazione di una cabina di regia presso Palazzo Chigi e in particolare presso il Ministro dello Sport dove possano partecipare tutti i soggetti coinvolti, che sono tantissimi. Io spero che prima del 2032, anno dell’Europeo che l’Italia si è candidata a organizzare, si possano avere più stadi di proprietà. Ma un arco di 5 anni sarebbe ancora più auspicabile". La laurea in Bocconi, il Master ad Harvard e il Milan: ecco chi è Furlani.