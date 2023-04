Serie A, Casini: “Proposta all’assemblea una rosa di financial advisor”

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, è intervenuto in conferenza stampa dopo l'odierna assemblea dei club. Casini ha parlato delle offerte arrivate dai fondi e istituti finanziari per la promozione del campionato italiano: "L'assemblea ha incaricato il Consiglio di fare una istruttoria per trovare un advisor. Verrà proposta all'assemblea una rosa di financial advisor che accompagneranno la Lega nell'analisi e nell'approfondimento delle proposte che sono arrivate da fondi e istituti finanziari".