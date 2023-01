Casini: “Finale a Riyad per promuovere la bellezza del calcio italiano”

Intervenuto ai microfoni di 'Sportmediaset' nel pre partita di Milan-Inter, partita valida per la finale di Supercoppa Italiana, Lorenzo Casini ha parlato del cambio di format della competizione. Queste le dichiarazioni del presidente della Lega Serie A: "Finale a Riyad? È per promuovere all'estero la bellezza del calcio italiano. Se si va verso il cambio di format? La Spagna, che ci ha inseguito in Arabia Saudita, ha anticipato il modello della Final Four. È allo studio della Serie A, è un'opportunità perché vorrebbe dire collegare alla promozione del calcio quella della cultura". Ecco come e dove vedere Milan-Inter in tv o in diretta streaming >>>