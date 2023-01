Casini: “Dazn ha confermato ulteriori impegni per migliorare il servizio”

"Incontro che è stato utile e fruttuoso. Dazn ha confermato di impegnarsi per migliorare il servizio e sposterà in Italia una centrale organizzativa del network per far si di avere un risposta più tempestiva ai problemi. Saranno indennizzati gli utenti del malfunzionamento come prevede la delibera Agcom. La Lega è parte lesa di questa vicenda, per questo siamo grati al Governo del sostegno e del pronto intervento. Abbiamo chiesto la massima risposta e abbiamo ricevuto importanti rassicurazioni". Parlano l’agente di Theo e Serena. Le top news di Pianeta Milan >>>