Carragher: “Tonali? Il Newcastle deve pagare per l’errore commesso…”

Jamie Carragher , ex calciatore ed attualmente opinionista televisivo, è intervenuto nel corso del podcast 'Stick to Football' sul canale 'YouTube' di 'The Overlap', tornando a parlare del trasferimento di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni a riguardo.

Carragher: "Il Newcastle non è stato diligente con Tonali"

"Quando parliamo del Newcastle e pensiamo a Sandro Tonali, hanno comprato un giocatore dal Milan, e si potrebbe obiettare che il Newcastle non abbia adottato la dovuta diligenza. Non sanno cosa sta succedendo nella vita privata di questo ragazzo. Hanno speso molti soldi e perderanno il giocatore, questo dovrebbe danneggiarli come club perché non hanno fatto le cose nel modo giusto. Non dovrebbe quindi essere permesso loro di andare a prendere, ad esempio, Rúben Neves, che è un giocatore da 50 milioni di sterline in prestito gratis perché hanno commesso un errore. Se hanno commesso un errore, dovrebbero pagare per esso". LEGGI ANCHE: Milan, la quarta maglia sarà in collaborazione con Pleasures >>>