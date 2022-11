Carragher: “Cristiano Ronaldo vuole partire. Lo United deve assecondarlo”

Jamie Carragher , ex bandiera del Liverpool e ora opinionista per Sky Sports in Inghilterra, ha parlato del delicato tema Cristiano Ronaldo e della volontà del portoghese di lasciare il Manchester United. Queste le dichiarazioni.

Carragher su Cristiano Ronaldo

"In estate ha detto al club che voleva andarsene, che questo è il calcio e che le cose di questo tipo accadono spesso. Però non c'erano acquirenti, forse a causa del suo ingaggio o del prezzo richiesto dai Red Devils. Penso che sappia benissimo che sarà lo stesso anche a gennaio e anche in estate, ed è per questo che sta cercando di essere cacciato o di andarsene a titolo gratuito. E penso che il Man United dovrebbe concederglielo se vogliono ricostruire un futuro di successi".