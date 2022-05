Carnevale: “Deulofeu? Forse andrà al Milan, questo non lo so” | News

Andrea Carnevale, responsabile dell'area scouting dell'Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro di Gerard Deulofeu

Intervenuto nel corso dell'evento 'Miti dello Sport', Andrea Carnevale, responsabile dell'area scouting dell'Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro di Gerard Deulofeu. Queste le parole riportate da 'alfredopedulla.com': "Deulofeu? È un ragazzo fortissimo, ha recuperato in pieno. Ha fatto la bellezza di 13 gol, tantissimi assist. Mi auguro che rimanga a Udine, perché così ci sarà meno sofferenza per noi. Deulofeu può giocare nelle grandi squadre italiane e all'estero, mi auguro possa rimanere ancora qualche anno con noi. Poi chissà, forse andrà al Napoli, al Milan o all'Inter, questo non lo so".