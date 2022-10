Caressa: “Tonali è un Gattuso con i piedi buoni. Fa gol ed è freddo”

“ Sta diventando uno dei centrocampisti più forti d’Europa , ma ha una strana carriera: all’inizio dicevano che somigliasse a Pirlo, ma in realtà lui ha sempre detto che non si è mai ispirato a Pirlo, che era un giocatore completamente diverso. Tonali è un Gattuso con i piedi buoni , all’inizio della carriera soprattutto. Adesso però ha sviluppato altre due caratteristiche che gli hanno fatto fare il salto di qualità.

La prima caratteristica è la capacità d’inserimento senza palla. Questa cosa ce l’hanno le grandi mezzali. I più grandi centrocampisti incursori sono stati anche giocatori molto importanti: mi viene in mente il mio amico Nicola Berti, che era incursore per eccellenza. Per una squadra avere dai 10 gol in su, non da un solo centrocampista ma da tutti gli uomini di centrocampo, fa tutta la differenza del mondo.