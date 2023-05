Caressa: “La sconfitta del Milan figlia della cocente delusione del derby”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato della sconfitta del Milan e del match di ritorno contro l'Inter in Champions League: "Milan, brutta partita al Picco. Figlia, secondo me, della delusione cocente del Derby. Al di là del risultato, si è trattata di una piccola debacle. Mi sorprendevo che prima del derby tutti parlassero della storia del Milan. Avete mai giocato con un compagno che si chiama Ruben Storia? Quelli che contano sono quelli che vanno in campo".