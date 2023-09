Caressa: “De Ketelaere? Al Milan dicevano che aveva colpi fantastici”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato dell'ex giocatore del Milan, e ora all'Atalanta, Charles De Ketelaere: "Prima dell’inizio del campionato ho avuto la fortuna di parlare con Gasperini. De Ketelaere non era ancora arrivato in quel momento, e se fosse arrivato lui lo avrebbe fatto giocare da punta. Credo che debba ancora crescere un po’ fisicamente perché è molto alto e molto magro".