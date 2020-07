Carbone: “Pioli attentissimo ai giovani. Un retroscena su Gabbia”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Angelo Carbone, responsabile del settore giovanile rossonero, ai microfoni di TMW Radio ha raccontato alcuni particolari circa i giovani calciatori milanisti che si sono messi in mostra in questi mesi, e anche di Stefano Pioli.

Quanto hanno inciso i cambi di proprietà di questi anni: “Ci sono stati cambiamenti al vertice, così come nella gestione nel settore giovanile. All’interno di un settore giovanile non avere un riferimento fisso mette in difficoltà le gestione dei tecnici e dei ragazzi. Ma fino a oggi sono ancora qua, ho vissuto i vari passaggi e abbiamo fatto comunque degli sviluppi importanti, all’avanguardia. Quello che abbiamo fatto è stato bello e importante e mi piacerebbe portarlo avanti”.

L’attenzione che Stefano Pioli rivolge al settore giovanile: “È attentissimo. E’ una persona competente, durante il lockdown sul web abbiamo fatto più volte lezioni e confronti. E abbiamo anche mostrato il nostro progetto ed è rimasto molto contento”.

Su Matteo Gabbia, Lorenzo Colombo e Daniel Maldini: “Sono partiti bene tutti e tre, hanno esordito in A ed è già un grande obiettivo. Da qui in poi non conterà solo la tecnica. Gli auguro di fare un bel percorso”.

Più nello specifico su Matteo Gabbia ha riferito: “A 13 anni lo abbiamo preso dal Lecco e ha fatto un percorso importante da noi. Fare il centrocampista lo ha aiutato nel suo ruolo. Si mette in discussione, sempre, ed è importante. Ha avuto la fortuna che si gioca così tanto ora e ha avuto la sua opportunità in prima squadra”.

TUTTE LE NEWS SU SASSUOLO-MILAN >>>