Capozucca: “Ibrahimovic serviva al Milan. Europa League? Possibile”

ULTIME NEWS MILAN – Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Genoa, ha parlato del mercato di gennaio, ma anche degli obiettivi di questa stagione per il Milan. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’: “Il colpo di gennaio? Ibrahimovic per la personalità che serviva al Milan. I rossoneri anagraficamente sono una squadra giovane. Europa League possibile? Sì, un traguardo minimo ma alla portata. Fa un certo effetto vedere il Milan fuori dalle zone alte”. Intanto Ivan Gazidis continua a tacere nonostante le voci che vogliono Ralf Rangnick al Milan, continua a leggere >>>

