Capello: “Van Basten fenomeno. Ibra si mise a disposizione per migliorarsi”

Renato Panno

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato di talento prendendo in esempio due calciatori eccezionali come Marco Van Basten e Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni rilasciate nel suo intervento nel corso del Festival dello Sport a Trento.

Capello su Van Basten e Ibrahimovic

"A volte il talento viene confuso. Se ne parla anche di calciatori che ne hanno poco. Il talento si intuisce, poi si deve coltivare. E chi lo possiede deve avere una grande voglia di emergere. Ci sono dei giocatori che hanno qualcosa di più e finiscono per fare la differenza. Permettono alla squadra di vincere, ed è davvero difficile raggiungere un obiettivo senza di loro. Van Basten era un altro fenomeno. Mi accorgevo tuttavia che sbagliava il modo di calciare le punizioni. Glielo feci notare, riuscì a correggere il modo di batterli e migliorò anche in questo fondamentale. Anche Ibrahimovic si mise a disposizione con me per migliorare e migliorarsi".