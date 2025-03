Capello: “Slot ricorda me al Milan. Ancelotti il migliore al mondo”

Su Thomas Tuchel: "Bisogna andare a vedere i giocatori a ogni partita. Non in TV. In diretta. In TV, si vede una parte del campo. Ma quando si va alla partita, si vede ogni momento. La palla è una parte, ma tattiche, posizioni, tutto. Bisogna vedere questo. Io ci sono andato ogni sabato, ogni domenica. Ho visto un sacco, un sacco, un sacco di partite. Devi vivere in Inghilterra, assolutamente. Devi vivere la cultura, tutto. Andavo in ufficio, a Wembley, tutti i giorni, con Franco Baldini. Solo il giorno dopo le partite, lunedì, sono rimasto a casa".