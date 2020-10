Serie A, Capello: “Scudetto? Dico Inter. Per la Champions Milan o Roma”

FABIO CAPELLO SULLA SERIE A

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 2, l’ex allenatore rossonero Fabio Capello ha parlato delle previsioni per il campionato italiano. “La Juventus ha fatto ottimi acquisti ma bisognerà vedere come riuscire a metterli in campo. Stavolta gli avversari sono molto competitivi. Metto prima l’Inter. Poi il Napoli. E poi per la Champions il Milan insieme alla Roma. L’Atalanta? E’ molto interessante, se recupera Ilicic diventa una mina vagante, vedremo come si posizionerà alla metà del torneo”, le parole dell’allenatore friulano.

