Capello piange la scomparsa di Galbiati: “Era l’uomo in più, perdo un fratello”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla scomparsa di Italo Galbiati

La scomparsa di Italo Galbiati di ieri ha lasciato un vuoto incolmabile a tanti personaggi del mondo del calcio. Un personaggio emblematico e che ha contribuito alla crescita di tanti campioni, affiancando per tantissimi anni un grande allenatore quale è stato Fabio Capello. I due, infatti, hanno collaborato al Milan, alla Juventus e nella nazionale, con l'ex allenatore rossonero che ha voluto ricordare così il suo collega: "Era un uomo che capiva di calcio e i giocatori lo amavano per quello che faceva per loro: li allenava per migliorarli, dava sempre un consiglio positivo. E’ stato la mia fortuna: era l’uomo in più, i problemi li risolveva prima. Oggi perdo un fratello", ha detto Capello ai microfoni di 'Sky Sport'.