Capello sulla Saudi Pro League: “Difficile dire di no a certe offerte”

Uno degli argomenti più caldi di questa sessione di calciomercato è senza ombra di dubbio la rivoluzione in Arabia Saudita per quanto riguarda l'ambito calcistico. Lo stesso Cristiano Ronaldo, un anno fa, aveva confermato come il suo non fosse un trasferimento casuale e aveva spiegato che la Saudi Pro League sarebbe diventato uno dei campionati di riferimento e migliori nel giro di poco tempo. Quelle parole attualmente non sembrano più pura utopia.