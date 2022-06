Capello: “Pioli il migliore. In tre hanno pagato il ritorno in Serie A”

Fabio Capello ha fatto il punto su alcuni allenatori. Stefano Pioli uno dei due migliori, mentre altri hanno pagato il ritorno in Serie A

L'ex Milan Fabio Capello ha analizzato il rendimento di alcuni allenatori dopo la stagione appena conclusa. Nessun dubbio su Stefano Pioli, il migliore in questa stagione per aver riportato i rossoneri al successo. Insieme a lui, Josè Mourinho. Altri, invece, hanno sofferto il loro ritorno in Serie A. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Il Messaggero'.