Capello: “Neymar al Psg ha fatto deflagrare i costi del calciomercato”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato delle crisi economica e del momento in cui il calciomercato è cambiato. Queste le dichiarazioni ai microfoni del 'Corriere della Sera': "Non c’è alcun dubbio sul fatto che il trasferimento di Neymar nel 2017 sia stato il big bang che ha fatto deflagrare i costi in sede di calciomercato. Da quel momento i prezzi si sono impennati: giocatori medi sono stati pagati come se fossero dei top".