Capello: “Milan, il tuo anti Napoli è Leao. Va a nozze con la difesa azzurra”

Le parole di Fabio Capello su Napoli-Milan

"La partita è di per sé molto equilibrata. Bisognerà vedere in campo chi avrà assorbito al meglio l'impatto fisico ed emotivo delle due sfide di Champions. Il Napoli ha vinto ed è carico, il Milan ha perso e non può permettersi un altro ko. Perché quando si gioca la Coppa si sente, eccome se si sente, nei muscoli e nella testa. Quindi occorre capire chi sta meglio globalmente dopo queste fatiche. Eh non si possono dimenticare gli ultimi tre confronti della scorsa stagione. Lì il Milan ha dimostrato di sapere fare male, molto male, agli azzurri. E il Napoli ha stentato con i rossoneri, parecchio. Il vero anti Napoli si chiama Leao. Va a nozze con la retroguardia azzurra, tanto più che, devo dirlo, da quello che ho visto in questo inizio di torneo, la difesa del Napoli non mi convince affatto".