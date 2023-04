Capello: “Aspettative alte, è un match importantissimo per il Milan”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato a pochi minuti dall'inizio di Napoli-Milan , match valido per il ritorno dei quarti di Champions League . L'ex allenatore rossonero ha parlato dell'importanza della sfida soprattutto per i ragazzi di Stefano Pioli : "Sono alte le aspettative per il Milan. Il Napoli è già certo di giocare in Champions l'anno prossimo. Perché ha in tasca il campionato e spera di bere il caffè turco in finale".

Fabio Capello ha poi concluso: "Per il Milan è una partita importantissima, spera anche lui di bere il caffè turco e deve pensare anche alla posizione in classifica in campionato per giocare la Champions la prossima stagione. All'andata il Milan ha sofferto i primi 20 minuti. La cosa più importante che vorrei da questo Milan è l'attenzione ad inizio gara". Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o in diretta streaming >>>