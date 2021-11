Capello: “Milan e Pioli non possono più nascondersi. Devono puntare in alto”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha elogiato Stefano Pioli e ha spinto i rossoneri a puntare in alto. Non c'è più da nascondersi

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha elogiato Stefano Pioli e ha spinto i rossoneri a puntare in alto. Non c'è più da nascondersi. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Pioli ha sempre fatto bene dove ha lavorato, valorizzando i giocatori che aveva a disposizione e facendo giocare bene le sue squadre. Ora che ha creato questo gruppo deve puntare in alto, avere questa ambizione. È in una posizione diversa dal solito: ormai lui e il Milan non possono più nascondersi".