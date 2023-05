Capello: “Al Milan avevo Braida, lo ascoltavo e non davo retta agli altri”

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad Ariedo Braida, conosciuto ai tempi del Milan

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Kiss Kiss'. Interrogato sull'operato di Cristiano Giuntoli al Napoli come dirigente, l'ex tecnico del Diavolo ha ricordato i suoi tempi al Milan, quando ascoltava Ariedo Braida in merito al mercato senza dare retta agli altri. Di seguito le sue parole a riguardo.