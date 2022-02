Capello: “Leao ha qualità tecniche migliori di Henry. Su Ibrahimovic…”

Fabio Capello, ex allenatore e calciatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni su Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao

Intervenuto a margine di un triangolare svoltosi in ricordo dell'ambasciatore Luca Attanasio, scomparso un anno fa nella Repubblica Democratica del Congo, Fabio Capello ha rilasciato delle dichiarazioni su Zlatan Ibrahimovic e su Rafael Leao. Questo il suo intervento: "Ci vuole una faccia tosta a parlare male di Ibra. Ci si dimentica tutto in un attimo e si discute un giocatore come lui e Leao. Paragone con Henry? Non è per niente azzardato. Leao ha delle qualità sotto un certo aspetto tecnico migliori di Henry però deve migliorare. Ci vuole tempo, sta migliorando anno dopo anno. Secondo me ha la possibilità ancora di migliorare ancora di un 30%".