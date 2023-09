Capello: “All’Italia mancano i leader. In attacco non c’è imprevedibilità”

Le parole di Fabio Capello sull'Italia

"Non siamo più abituati a un calcio veloce e fisico. Abbiamo faticato nel finale per il pressing della Macedonia. L'Europeo l'abbiamo vinto ai rigori, non dominando le partite. All'Italia in questo momento mancano dei leader in difesa, che abbiamo storicamente sempre avuto. In attacco non c'è imprevedibilità. Tutti i giocatori devono sapersi inserire in area".