Capello: “Milan, Massara e Maldini non hanno risorse. Ma sono bravi”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni del 'Corriere dello Sport'. Anche del derby di Milano: il punto

Daniele Triolo

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Ecco, qui di seguito, alcune dichiarazioni di Capello, tra le più interessanti in ottica rossonera.

La Juventus ha preso Dusan Vlahovic e, per lei, va in Champions League quasi d'ufficio. Chi esce, dunque, tra le prime quattro squadre attualmente davanti in classifica? «Questo dipenderà molto dagli infortuni. In tutte le squadre che stanno lottando per i primi quattro posti ci sono giocatori particolarmente importanti, quelli di cui si sente la mancanza quando restano fuori. E c’è sempre l’incognita del Covid, da cui non si capisce quando verremo fuori. In queste condizioni, un pronostico sensato è impossibile».

Con Vlahovic, la Juventus può rientrare in corsa, ora, anche per vincere lo Scudetto? «No, il distacco è eccessivo e l’Inter è troppo forte. Secondo me l’unica squadra ancora in grado di competere per il titolo è il Napoli. Se tiene alta la tensione e continua a tenere il ritmo senza buttare via altri punti».

Quali sono le ambizioni che può avere in questa stagione il Milan di Stefano Pioli? «Frederic Massara e Paolo Maldini, com’è chiaro, non hanno risorse e cercano giovani che vengano buoni anche per il futuro, con il supporto di Pioli. Siccome sono bravi ottengono risultati. Lo scouting funziona e loro fanno le scelte giuste».

Come può andare a finire il derby di Milano di sabato 5 febbraio? «L’Inter vince, ma non sembra quella di un mese fa. Neppure il Milan è al massimo della salute. Stiamo a vedere».

Come si spiega il calo di rendimento delle due compagini meneghine? «Dipende da tanti elementi: chi ha recuperato dal Covid e come, quanto tempo riesci ad allenarti con un gruppo decentemente completo. Siamo in un momento della stagione in cui tirare conclusioni è molto complicato». Milan, rinforzo a sorpresa a centrocampo? Le ultime news di calciomercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI