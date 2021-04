Capello: “In Italia il calcio ha smesso di essere uno sport di contatto”

Capello ha criticato il fatto che in Italia si fischiano i falli ad ogni minimo contatto, motivo per il quale bisogna cambiare atteggiamento

Fabio Capello ha parlato del calcio italiano ai microfoni de 'Il Mattino', criticando molto il fatto che in Italia gli arbitri fischiano i falli ad ogni minimo contatto. Queste le parole dell'ex allenatore del Milan. "Dobbiamo cambiare atteggiamento perché in Italia è consentito un modo di giocare che in Champions non va bene. Gli arbitri fischiano continuamente, basta che uno si butti, o venga solo sfiorato e urli che chi lo ha toccato viene punito. Da noi da tempo il calcio ha smesso di essere uno sport di contatto. Se allarghi un braccio in area per saltare ti danno il fallo. Ma come si fa a tenere l'equilibrio senza le braccia larghe? Bisogna rivedere questi aspetti, perché così si perde la competitività. Il basket è uno sport dove i contatti sono più tollerati che nel calcio". Intanto, sul mercato, occhi su un giovane talento per il centrocampo >>>