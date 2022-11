Capello: “Ibrahimovic farà la differenza. De Ketelaere va aspettato” | News

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Fabio Capello ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, Paolo Maldini e Frederic Massara. Queste le sue dichiarazioni: "Ibrahimovic non potrebbe presentarsi in campo per non essere protagonista. Se entra in campo sarà un Ibrahimovic che farà la differenza. È stata una premiazione di Real Madrid e Milan: è stata una nostra festa bellissima. Maldini e Massara? Con Massara ho lavorato in Cina, con Maldini come calciatore. C’è stato un binomio creato e nato molto bene: si vede come lavorano e come riescono a integrarsi l’uno all’altro".