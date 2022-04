Capello: “Rimasi impressionato da Ibra quando affrontò la mia Roma”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha rilasciato della dichiarazioni sulla prima volta che vide giocare Zlatan Ibrahimovic

Intervenuto ai microfoni di 'Gameinsight', Fabio Capello ha raccontato il primo incontro avuto con Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue dichiarazioni: "Avevo sentito parlare di lui. Con la Roma dovevamo giocare contro l'Ajax e quando mi hanno consegnato la distinta degli olandesi ho visto che Ibra non era tra i titolari. Immaginando potesse entrare in campo nella ripresa, all'intervallo non sono rimasto negli spogliatoi, ma sono uscito sul terreno di gioco per vedere il suo riscaldamento. Ho visto fin da subito che aveva grande tecnica da come palleggiava e poi durante la partita ho capito ancora di più quanto era forte. La valutazione di un giocatore dipende ovviamente anche dagli avversari che ha davanti. La mia Roma era forte e io rimasi molto impressionato da Ibrahimovic. Poi una volta andato alla Juventus, siccome avevamo solo Trezeguet come attaccante, ho chiesto l'acquisto di Ibra ai dirigenti bianconeri e loro lo hanno preso. Fu un grande affare per la Juventus".