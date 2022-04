Capello e il consiglio a Dybala: “Faccia un salto da Padre Pio”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, e il consiglio particolare a Paulo Dybala: "Faccia un salto da Padre Pio". Le dichiarazioni

L'addio a parametro zero di Paulo Dybala stuzzica il calciomercato europeo, Milan compreso. Nonostante le alte pretese d'ingaggio, che si aggirano sui 10 milioni di euro, l'argentino è stato spesso accostato anche ai rossoneri. Le qualità della 'Joya' non sono certamente in discussione, ma il suo vero problema è rappresentato dai tanti infortuni rimediati in carriera. Della sua fragilità ha parlato Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Juventus e Roma, con un consiglio del tutto particolare. Queste le dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport: "Faccia un salto da Padre Pio. Deve pregare di non farsi più male, è il suo solo problema. Tecnicamente non si discute, ma negli ultimi due anni ha avuto fastidi di ogni tipo".