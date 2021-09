Capello: “Da tempo non vedevo un Milan così. La squadra ha tutto”

L'ex allenatore del Milan Fabio Capello ha parlato della super prestazione del Milan contro la Lazio. Queste le dichiarazioni

L'ex allenatore del Milan Fabio Capello ha parlato della super prestazione del Milan contro la Lazio. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Rossonera': "Era tanto tempo che non vedevo un Milan così. La squadra ha tutto: personalità, qualità di gioco, velocità, intenzione di attaccare costantemente gli avversari. E lo ha fatto contro una Lazio che ha comunque giocatori di qualità, esperti, una squadra sempre difficile da battere. Ieri contro questo Milan non c'è stato proprio niente da fare. Bisogna fare i complimenti a Pioli, sia per come ha messo la squadra in campo che soprattutto per la crescita dei suoi giocatori. Il primo tempo di Leao è stato strepitoso, era imprendibile. Su quella fascia insieme a Theo Hernandez sono devastanti per velocità, tecnica e dribbling. Il rientro di Ibra è stato molto bello: il suo gol sembra facile dopo l'azione di Rebic, ma il movimento che fa per trovarsi da solo davanti alla porta è perfetto, era al posto giusto nel momento giusto. Un altro giocatore avrebbe probabilmente aspettato la palla da un'altra parte". Ecco le top news di oggi sul Milan: le parole di Shevchenko, Scaroni e non solo.