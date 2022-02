Capello: “Con il Milan ci divertiamo, ma manca qualcosa…”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, nell'intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato del momento che stanno attraversando i rossoneri

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista al Tuttosport. Capello ha parlato del momento che stanno attraversando i rossoneri: "Tutti guardiamo la squadra di Pioli divertiti, però sembra che arrivi lì vicino al traguardo senza quella determinazione che servirebbe invece per raggiungere l'obiettivo finale, quello di vincere il campionato. Sotto questo aspetto ti danno più 'sensazione di forza' Napoli e Inter".