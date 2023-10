Capello: “Milan? Gruppo non ancora amalgamato, va aspettato”

"Il Milan ha fatto un up e down, in alcuni momenti sembrava tutto realizzato, poi è arrivata la batosta del derby e poi son ripartiti. Nel gioco del Milan è più facile entrare nei movimenti, ma va ancora aspettato. Non lo vedo ancora amalgamato. In questo Milan ci sono dei giocatori che fan la differenza, gli altri sono buonissimi giocatori ma non van vicino a Theo Hernandez, Leo, Giroud". Ecco come e dove vedere Borussia Dortmund-Milan in tv o diretta streaming >>>