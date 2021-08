Caos Dazn, Lotito: “Problema di carenza delle infrastrutture” | News

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è intervenuto in merito ai problemi verificatosi su Dazn durante le partite trasmesse in streaming

Intervenuto ai microfoni di 90° minuto, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha detto la sua riguardo i problemi verificatisi su Dazn. Queste le parole del numero uno biancoceleste. "Io di quel contesto ho attraversato la fase iniziale, poi non ho avuto più la possibilità di votare, di decidere. Tutte le innovazioni portano anche a piccoli problemi, l'importante è che siano superabili. Il calcio è indispensabile, sta portando e promuovendo l'innovazione. Si tratta di un problema di carenza delle infrastrutture. Il calcio sta mostrando che sono obsolete e che vanno cambiate. Come tutte le cose ci sono processi d'assestamento che devono esser presi in considerazione, ma le persone non devono pentirsi delle loro scelte".