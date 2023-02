Cantor (CBS): “Contro il Tottenham i tifosi del Milan sono stati incredibili”

La partita vinta dal Milan contro il Tottenham ha causato grandissime emozioni nei tifosi rossoneri, ma non solo. La cornice di pubblico era meravigliosa a 'San Siro', con i tifosi del Milan che hanno accolto la squadra con una coreografia che ha coinvolto l'intero stadio 'Meazza'. Qualcosa che si vede solamente quando gioca il Diavolo in casa, ma per chi non è solito frequentare il Milan a 'San Siro' non può che restare estasiato.