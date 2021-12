Cantamessa: “Milan e Napoli? Troppi infortuni, l’Inter vincerà lo scudetto”

Leandro Cantamessa, legale rossonero, non ha dubbi su chi vincerà lo scudetto. Milan e Napoli contano troppi infortuni

Leandro Cantamessa, legale rossonero, non ha dubbi su chi vincerà lo scudetto. Milan e Napoli contano troppi infortuni. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo': "Milan in testa al Napoli? Tanto lo vincerà l'Inter lo scudetto. Napoli e Milan pieni di assenze, possono avere anche una rosa molto ampia ma se mancano 3-4 titolari a partita si fa difficile".