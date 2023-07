In un'intervista ripresa da Bianconeranews.it, Fabio Cannavaro ha parlato del Milan in vista della prossima stagione

In un'intervista ripresa da Bianconeranews.it, Fabio Cannavaro ha parlato in vista della prossima stagione. All'ex difensore della Juventus, infatti, è stato chiesto un parere sulla corsa Scudetto della Serie A che sta per iniziare: "Il Napoli resta favorito in quanto campione in carica. Il Milan mi intriga molto perché ha voluto puntare su giocatori di qualità. Ma occhio anche ad Inter e Juventus".