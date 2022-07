Cannavaro: “Milan con la mentalità giusta: ha investito sui giovani e vinto”

Intervistato dal Corriere della Sera, Fabio Cannavaro ha parlato dei difensori in Italia e del Milan. Queste le dichiarazioni dell'ex capitano della Nazionale italiana: "La fuga all’estero dei difensori è la caduta dell’ultimo baluardo", esordisce Cannavaro. "Dispiace perché — e non sembri un paradosso — il nostro campionato resta quello con maggiori margini di crescita: mancano i soldi, mancano le certezze e le grandi cifre girano soltanto in Premier dove le squadre comprano e vendono tra di loro. Ma se ci fosse la giusta mentalità in Italia si investirebbe sui giovani. Come ha fatto il Milan che così ha vinto il campionato. Naturalmente devono essere giovani di qualità, e qui viene il difficile".