Cannavaro: “La Juventus può diventare l’arbitro dello scudetto” | News

Fabio Cannavaro, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni sul campionato della Juventus e sulla lotta scudetto

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Fabio Cannavaro ha parlato della Juventus e della lotta scudetto. Queste le parole dell'ex difensore: "Sicuramente con gli acquisti sul mercato di gennaio la squadra si è molto potenziata. Credo che ora il gruppo di Allegri possa mantenere una media scudetto, ma sarà dura recuperare tutti i punti di svantaggio a ben quattro squadre che la precedono. I bianconeri possono diventare però gli arbitri dello scudetto. Nel senso che Napoli e Milan nel ritorno hanno già affrontato i rivali, pareggiando. Mentre l'Inter dovrà andare a Torino in aprile e affronterà una Juventus più forte e che non potrà concedere nulla per centrare la zona Champions".